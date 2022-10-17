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1 час назад

«Адана Демирспор» со счетом 4:1 обыграл «Касымпашу». Дзюба на поле не выходил

Inoprosportиещё 1

Великолепно проводящий первую половину сезона «Адана Демирспор» со счетом 4:1 разгромил в субботу на выезде «Касымпашу» и взобрался на первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Дзюбу опять не пустили играть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победу дружине итальянского специалиста Винченцо Монтеллы принесли точные выстрелы Юнеса Бельханды, Дэвида Акинтолы, Генри Оньекуру и Баду Ндиайе. В составе «Касымпаши» отличился Стефан Баокен.

Перебравшийся в «Адана Демирспор» в межсезонье на правах свободного агента российский нападающий Артем Дзюба наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных. 34-летний нападающий принял в нынешней кампании участие в четырех поединках своей команды и отметился одним забитым мячом. В четырех из пяти последних матчей «Демирспора» Дзюба на поле не появлялся.

В следующем матче его клуб во вторник, 18 октября сразится на своем стадионе в рамках Кубка страны с «Адыяманспором».

Футбол,Стефан Баокен,Артем Дзюба,Винченцо Монтелла,
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