Дзюбу опять не пустили играть

Великолепно проводящий первую половину сезона «Адана Демирспор» со счетом 4:1 разгромил в субботу на выезде «Касымпашу» и взобрался на первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Перебравшийся в «Адана Демирспор» в межсезонье на правах свободного агента российский нападающий Артем Дзюба наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных. 34-летний нападающий принял в нынешней кампании участие в четырех поединках своей команды и отметился одним забитым мячом. В четырех из пяти последних матчей «Демирспора» Дзюба на поле не появлялся.