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3 часа назад

Российский нападающий Кокорин рассказал, как его приняли в "Арисе"

Газета.Ruиещё 4

Российский нападающий кипрского футбольного клуба "Арис" Александр Кокорин в эфире "Русского радио Кипр" рассказал, как партнеры по команде встретили его.

Футболист "Ариса" Кокорин сравнил жизнь на Кипре и в Италии
Фото: arisfc.comarisfc.com

"В команде меня приняли шикарно. У нас есть два игрока, говорящих по-русски, и тренер тоже говорит по-русски. Мне было очень просто с этим. Приняли быстро, потому что времени на адаптацию особо не было", — сказал Кокорин.

Кокорин перешел в "Арис" в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской "Фиорентины". В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи".

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Ранее Кокорин сравнил жизнь на Кипре и в Италии.

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