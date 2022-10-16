Футболист "Ариса" Кокорин сравнил жизнь на Кипре и в Италии

Российский нападающий кипрского футбольного клуба "Арис" Александр Кокорин в эфире "Русского радио Кипр" рассказал, как партнеры по команде встретили его.
"В команде меня приняли шикарно. У нас есть два игрока, говорящих по-русски, и тренер тоже говорит по-русски. Мне было очень просто с этим. Приняли быстро, потому что времени на адаптацию особо не было", — сказал Кокорин.
Кокорин перешел в "Арис" в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской "Фиорентины". В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи".
В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Ранее Кокорин сравнил жизнь на Кипре и в Италии.