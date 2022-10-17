Сын президента "Барселоны" Лапорты арестован в Мадриде

Гиллем Лапорта, сын президента каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты, арестован в Мадриде, передает 20minutos.es.
Отмечается, что у Лапорты-младшего произошел конфликт в ресторане со своей спутницей. Он угрожал и тряс девушку. Гиллем вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, которые приехали на место инцидента. Также он сопротивлялся аресту.
Отмечается, что Гиллем Лапорта будет обвинен в жестоком обращении и предстанет перед судом в ближайшие часы.
Ранее президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта вошел в судейскую комнату после матча с мадридским "Реалом" в рамках девятого тура чемпионата Испании. Арбитр матча Санчес Мартинес зафиксировал в протоколе, что после окончания встречи президент каталонского клуба вошел в судейскую комнату, где выражал недовольство работой судей. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.