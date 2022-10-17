Галтье прокомментировал слухи о Мбаппе

«Ничего такого не произошло. Я знаю, что Мбаппе хочет играть в своей любимой роли, и это повлияло на моё решение изменить игровую систему, но, поверьте, в раздевалке никаких проблем нет», – цитирует Prime Video Sport наставника парижан, давшего интервью после матча с «Марселем».