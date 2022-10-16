Роналдо назвал лучшего футболиста за всю его карьеру

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось играть. Его слова передает DAZN. "Зинедин Зидан — большой друг, но он также был лучшим футболистом, с которым я играл за всю свою карьеру", — сказал Роналдо.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Великий форвард известен по выступлению за мадридский "Реал", "Барселону", итальянские "Милан" и "Интер", голландский "ПСВ", и "Коринтианс".