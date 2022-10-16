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1 час назад

Роналдо назвал лучшего футболиста за всю его карьеру

Газета.Ruиещё 1

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось играть. Его слова передает DAZN. "Зинедин Зидан — большой друг, но он также был лучшим футболистом, с которым я играл за всю свою карьеру", — сказал Роналдо.

Роналдо назвал лучшего футболиста за всю его карьеру
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Великий форвард известен по выступлению за мадридский "Реал", "Барселону", итальянские "Милан" и "Интер", голландский "ПСВ", и "Коринтианс".

В настоящее время бразилец занимает должность президента "Реза Вальядолида". На клубном уровне становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА. Ранее Роналдо выкупил 90 процентов акций бразильского "Крузейро" и стал владельцем клуба.

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