"Ливерпуль" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в сезоне АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Энфилд".

Единственный мяч на 76-й минуте забил Мохаммед Салах, ассистировал нападающему вратарь Алиссон. Гол полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена на 54-й минуте встречи был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 86-й минуте матча красную карточку получил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп за недисциплинированное поведение.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не сумел продлить голевую серию в чемпионате, которая составляла семь матчей. В последний раз норвежец не смог отличиться в игре национального первенства во встрече против "Борнмута" (4:0) 13 августа.

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии. До этого команда одержала семь побед и дважды сыграла вничью. Также прервалась беспроигрышная серия "Манчестер Сити" из 21 матча в чемпионате Англии. До этого в последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали "Тоттенхэму" 19 февраля (2:3) в прошлом сезоне.

"Ливерпуль" не проигрывает в домашних играх чемпионата Англии 28 матчей подряд. Команда последний раз проиграла на своем поле "Фулхэму" 7 марта 2021 года (0:1).