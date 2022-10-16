Соболев побил 67-летний рекорд «Спартака»

В эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимает «Спартак». Красно-белые ведут со счётом 2:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вперёд подопечных Гильермо Абаскаля вывел нападающий Александр Соболев. 25-летний футболист забил в седьмом матче подряд, став первым игроком «Спартака» за 67 лет, кому покорилось данное достижение. В 1955 году это сделал нападающий Николай Паршин.