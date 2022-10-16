Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Соболев — первый игрок «Спартака» за 67 лет, забивший в семи матчах подряд

Чемпионат.comиещё 6

В эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимает «Спартак». Красно-белые ведут со счётом 2:1.

Соболев побил 67-летний рекорд «Спартака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вперёд подопечных Гильермо Абаскаля вывел нападающий Александр Соболев. 25-летний футболист забил в седьмом матче подряд, став первым игроком «Спартака» за 67 лет, кому покорилось данное достижение. В 1955 году это сделал нападающий Николай Паршин.

Первый гол во встрече забил на 17-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов, на 53-й минуте Антон Зиньковский сумел сравнять счёт.

Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.

Футбол,Алексей Амелин,Николай Паршин,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Федор Чалов,Сергей Карасев,Александр Соболев,Дмитрий Чельцов,Антон Зиньковский,Сергей Иванов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители