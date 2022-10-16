"Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" победил "Барселону" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в воскресенье.
В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Бензема (12-я минута), Федерико Вальверде (35) и Родриго (90+1, с пенальти). У гостей отличился Ферран Торрес (83).
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген пропустил мячи впервые за семь матчей чемпионата Испании. В последний раз до этого немец пропускал во встрече национального первенства в игре против клуба "Реал Сосьедад" 21 августа (4:1). Сухая серия тер Штегена составила 635 минут. По этому показателю в истории клуба он уступил только Мигелю Рейне (824), Клаудио Браво (779 и 755) и Виктору Вальдесу (676).
"Реал" не проигрывает в матчах чемпионата Испании 12 матчей подряд. Последнее поражение в игре национального первенства подопечные Карло Анчелотти потерпели во встрече против мадридского "Атлетико" 8 мая (0:1) в прошлом сезоне. "Барселона" прервала беспроигрышную серию в чемпионате Испании из восьми матчей. До этого команда в последней раз проигрывала в матче национального первенства 22 мая "Вильярреалу" (0:2) в прошлом сезоне.
Всего команды провели между собой 284 матча, "Барселона" победила 117 раз, на счету "Реала" 105 побед, 62 встречи завершились вничью.
"Реал" возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 25 очков в девяти матчах. "Барселона" располагается на второй позиции с 22 очками после девяти игр. В следующем туре "Реал" сыграет в гостях против "Эльче" 19 октября. "Барселона" днем позднее примет дома "Вильярреал".