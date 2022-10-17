Чалов объяснил игру в "камень-ножницы-бумага" с Мойзесом

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3 часа назад

«Спартак» летом отказался от назначения Федотова по решению Заремы

Газета.Ruиещё 23

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов мог возглавить «Спартак» перед стартом сезона-2022/23, сообщил Metaratings. По информации источника, назначение не состоялось из-за завышенных финансовых требований 56-летнего специалиста. Отмечается, что на решающем этапе Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, и директор клуба Лука Каттани приняли решение отказаться от кандидатуры Федотова.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федотов возглавил ЦСКА в июне текущего года. Под его руководством «армейцы» провели 16 матчей, в которых одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

В июне «Спартак» объявил об уходе в отставку главного тренера Паоло Ваноли. Его на этом посту сменил Гильермо Абаскаль.

16 октября ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 2:2.

После 13 туров «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 26 очками. ЦСКА идет на 3-м месте с 25 очками.

С декабря 2019 по июнь 2022 года Федотов возглавлял «Сочи». Под его руководством сочинцы в сезоне 2020/21 заняли 5-е место в РПЛ и попали в квалификацию Лиги Конференций, а в следующем сезоне стали серебряными призерами премьер-лиги.

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