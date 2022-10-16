ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным "Спартаком" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "ВЭБ-Арена".

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В составе хозяев дубль оформил Федор Чалов (17-я, 70-я минуты). У "Спартака" отличились Антон Зиньковский (53) и Александр Соболев (57).

Соболев стал первым игроком "Спартака" за 67 лет, который смог забить гол в семи матчах подряд. Последним футболистом красно-белых, который смог достичь этой отметки, был Николай Паршин в 1955 году.

Команды впервые с 23 сентября 2018 года сыграли вничью. Тот матч завершился со счетом 1:1. После этого команды встречались девять раз - на счету ЦСКА пять побед, "Спартак" победил в четырех играх.

"Спартак" прервал пятиматчевую победную серию в различных турнирах. До этого команда победила в РПЛ московский "Локомотив" (1:0), "Пари Нижний Новгород" (2:1) и самарские "Крылья Советов" (5:2), а также переиграла воронежский "Факел" (3:0) и петербургский "Зенит" (3:0) в матчах группового этапа Фонбет - Кубка России.