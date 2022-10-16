ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным "Спартаком" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "ВЭБ-Арена".
В составе хозяев дубль оформил Федор Чалов (17-я, 70-я минуты). У "Спартака" отличились Антон Зиньковский (53) и Александр Соболев (57).
Соболев стал первым игроком "Спартака" за 67 лет, который смог забить гол в семи матчах подряд. Последним футболистом красно-белых, который смог достичь этой отметки, был Николай Паршин в 1955 году.
Команды впервые с 23 сентября 2018 года сыграли вничью. Тот матч завершился со счетом 1:1. После этого команды встречались девять раз - на счету ЦСКА пять побед, "Спартак" победил в четырех играх.
"Спартак" прервал пятиматчевую победную серию в различных турнирах. До этого команда победила в РПЛ московский "Локомотив" (1:0), "Пари Нижний Новгород" (2:1) и самарские "Крылья Советов" (5:2), а также переиграла воронежский "Факел" (3:0) и петербургский "Зенит" (3:0) в матчах группового этапа Фонбет - Кубка России.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА с 25 очками располагается на третьей позиции. В следующем туре "Спартак" 23 октября примет подмосковные "Химки", ЦСКА в тот же день встретится на выезде с "Оренбургом". До это команды проведут матчи группового этапа Кубка России - красно-белые 19 октября сыграют в гостях с "Факелом", армейцы в тот же день на своем поле встретятся с московским "Торпедо".