"Спартак" обратился в РФС по итогам матча против ЦСКА

Московский футбольный клуб "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для разбора нескольких эпизодов в матче со столичным ЦСКА. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе красно-белых.
"Спартак" и ЦСКА 16 октября в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграли вничью в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.
"Мы приняли решение обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено", - сообщили в пресс-службе "Спартака".
"Спартак" после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА с 25 очками располагается на третьей строчке. Первую позицию удерживает петербургский "Зенит", в активе которого 33 очка.