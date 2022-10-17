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51 минуту назад

"Спартак" обратился в ЭСК РФС по итогам матча против ЦСКА

ТАССиещё 3

Московский футбольный клуб "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для разбора нескольких эпизодов в матче со столичным ЦСКА. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Спартак" обратился в РФС по итогам матча против ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спартак" и ЦСКА 16 октября в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграли вничью в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Мы приняли решение обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено", - сообщили в пресс-службе "Спартака".

"Спартак" после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА с 25 очками располагается на третьей строчке. Первую позицию удерживает петербургский "Зенит", в активе которого 33 очка.

Футбол,РФС,Зенит,Спартак,
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