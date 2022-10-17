"Спартак" обратился в РФС по итогам матча против ЦСКА

Московский футбольный клуб "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для разбора нескольких эпизодов в матче со столичным ЦСКА. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе красно-белых.

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"Спартак" и ЦСКА 16 октября в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграли вничью в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Мы приняли решение обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено", - сообщили в пресс-службе "Спартака".