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1 час назад

Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с ЦСКА

Lenta.ru

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат со столичным ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я рад, что команда показала желание, не сдавалась и шла вперед. Конечно, я не могу быть доволен ситуацией, когда мы первыми пропускаем, но тем не менее мы показываем характер и свой футбол», — заявил специалист.

Он добавил, что в перерыве подошел к наставнику армейцев Владимиру Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру.

Встреча, прошедшая ранее 16 октября на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:2. У ЦСКА дубль сделал нападающий Федор Чалов, признанный лучшим игроком матча. У «Спартака» забитыми мячами отметились полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев.

После 13 матчей РПЛ «Спартак» занимает второе место, имея в активе 26 очков. ЦСКА располагается на третьем месте, набрав 25 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 33 очками.

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