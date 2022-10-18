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1 час назад

Источник: КДК РФС рассмотрит поведение Федотова в отношении Абаскаля

Газета.Ruиещё 1

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в отношении своего коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча между этими командами. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

КДК РФС рассмотрит поведение Федотова в отношении Абаскаля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«КДК РФС рассмотрит высказывания тренера ЦСКА Владимира Федотова. Такое решение было принято на основании публикации различных видеозаписей в Telegram-каналах. Федотову может грозить штраф или дисквалификация», — говорится в сообщении.

В сети сегодня появилось видео, на котором видно, как Федотов, обильно используя нецензурную лексику, сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун». При этом на послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев отмечал, что не заметил претензий испанца, охарактеризовав ситуацию словами: «Что-то рядом прыгало».

Инцидент произошел из-за того, что Абаскаль пытался напомнить Федотову про fair play. Следование этому принципу стало причиной первого гола ЦСКА в ворота «Спартака»: полузащитник красно-белых Роман Зобнин, увидев, что на газоне лежит армеец Хорхе Карраскаль, прервал атаку и призвал наседавшего на него Милана Гайича остановиться. Гаийч, однако, перехватил мяч у оппонента и начал контратаку, которая оказалась голевой.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе ЦСКА оформил дубль Федор Чалов, у «Спартака» авторами голов стали Антон Зиньковский и Александр Соболев. В настоящее время «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, красно-синие отстают на балл. Лидирует «Зенит» с 33-мя очками.

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