Салихова опять возмущена

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду Абаскаля. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи», — сказал Федотов.