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1 час назад

Салихову возмутили слова тренера ЦСКА Федотова о рукопожатии с Абаскалем

Газета.Ruиещё 10

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о том, что после дерби в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) он обменялся рукопожатиями с наставником красно-белых Гильермо Абаскалем.

Салихова опять возмущена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок.

Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».

Ранее Федотов прокомментировал критику в свой адрес из-за слов во время матча со «Спартаком».

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду Абаскаля. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи», — сказал Федотов.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились форварды Антон Зиньковский и Александр Соболев.

После 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов.

Ранее Салихова сравнила тренера ЦСКА Федотова с конюхом за его поведение в матче со «Спартаком».

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