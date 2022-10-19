Салихова опять возмущена

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о том, что после дерби в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) он обменялся рукопожатиями с наставником красно-белых Гильермо Абаскалем.
«Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок.
Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».
Ранее Федотов прокомментировал критику в свой адрес из-за слов во время матча со «Спартаком».
«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду Абаскаля. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи», — сказал Федотов.
Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились форварды Антон Зиньковский и Александр Соболев.
После 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов.
Ранее Салихова сравнила тренера ЦСКА Федотова с конюхом за его поведение в матче со «Спартаком».