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51 минуту назад

В Турции захотели снова прибегнуть к футбольной дипломатии с Арменией

Газета.Ru

Турция и Армения могут вернуться к футбольной дипломатии в ходе процесса нормализации отношений двух стран. Об этом заявил председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч, передает Sputnik Армения.

В Турции захотели снова прибегнуть к футбольной дипломатии с Арменией
Фото: газета.ругазета.ру

«25 марта [2023 года] в Армении и в сентябре в Турции состоятся футбольные матчи сборных команд двух стран. Наша сборная поедет туда, может быть, и мы поедем. Процесс нормализации идет позитивно. Положительная динамика наблюдается и в отношениях Армении с Азербайджаном. Это нужно делать, не прибегая к провокациям», — сказал Кылыч.

Сборная Армении попала в группу D в отборочном цикле Евро-2024, где ее соперниками стали команды Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии. В 2008 году тогдашний президент Турции Абдуллах Гюль стал первым турецким лидером, посетившим Армению. На визит его побудил отборочный матч к чемпионату мира по футболу Армения — Турция. В 2009 году с ответным историческим визитом в Турции побывал бывший президент Армении Серж Саргсян.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились проводить встречи для нормализации отношений между своими странами.

Футбол,Никол Пашинян,Абдуллах Гюль,Серж Саргсян,Парламент Турции,
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