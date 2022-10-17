В Турции захотели снова прибегнуть к футбольной дипломатии с Арменией

«25 марта [2023 года] в Армении и в сентябре в Турции состоятся футбольные матчи сборных команд двух стран. Наша сборная поедет туда, может быть, и мы поедем. Процесс нормализации идет позитивно. Положительная динамика наблюдается и в отношениях Армении с Азербайджаном. Это нужно делать, не прибегая к провокациям», — сказал Кылыч.