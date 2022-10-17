В Турции захотели снова прибегнуть к футбольной дипломатии с Арменией

Турция и Армения могут вернуться к футбольной дипломатии в ходе процесса нормализации отношений двух стран. Об этом заявил председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч, передает Sputnik Армения.
«25 марта [2023 года] в Армении и в сентябре в Турции состоятся футбольные матчи сборных команд двух стран. Наша сборная поедет туда, может быть, и мы поедем. Процесс нормализации идет позитивно. Положительная динамика наблюдается и в отношениях Армении с Азербайджаном. Это нужно делать, не прибегая к провокациям», — сказал Кылыч.
Сборная Армении попала в группу D в отборочном цикле Евро-2024, где ее соперниками стали команды Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии. В 2008 году тогдашний президент Турции Абдуллах Гюль стал первым турецким лидером, посетившим Армению. На визит его побудил отборочный матч к чемпионату мира по футболу Армения — Турция. В 2009 году с ответным историческим визитом в Турции побывал бывший президент Армении Серж Саргсян.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились проводить встречи для нормализации отношений между своими странами.