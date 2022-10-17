Почеттино может получить работу в клубе АПЛ

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены нынешнему главному тренеру Стивену Джеррарду. Впрочем, Джеррарду еще дан последний шанс сохранить работу в случае побед в матчах с "Фулхэмом" (20 октября) и "Брентфордом" (23 октября).