Кокорин жестко ответил на слова Канчельскиса о профуканной карьере

Российский нападающий кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин жестко ответил на слова бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что он «профукал всю карьеру из-за денег».
«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», — написал Кокорин в социальной сети.
Канчельскис ранее прокомментировал высказывание Кокорина о том, что он заработал больше всех в российском футболе.
«Бог ему судьба. Александр профукал всю свою карьеру из-за денег — факт! Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень — ФНЛ. Талант был, но остался без карьеры из-за денег! Самые богатые люди — Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто», — заявил Канчельскис.
Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».
В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.