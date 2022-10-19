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23 минуты назад

Фанаты «Лиона» эмоционально отпраздновали «Золотой мяч» Бензема. Видео

Чемпионат.comиещё 15

Болельщики «Лиона» устроили торжественное шествие по улицам своего города в честь вручения «Золотого мяча» Кариму Бензема. Сейчас форвард выступает за «Реал», но он является воспитанником «Лиона».

Фанаты «Лиона» эмоционально отпраздновали «Золотой мяч» Бензема
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

До переезда в Испанию Бензема успел провести в составе «ткачей» 148 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 27 результативных передач.

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема

В прошлом сезоне французский форвард забил за «Реал» 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.

В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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