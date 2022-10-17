Бельгийский голкипер испанского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Церемония вручения прошла в понедельник парижском театре "Шатле".

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Второе место в опросе занял бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон, третье - его соотечественник Эдерсон, выступающий за "Манчестер Сити".

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Куртуа 30 лет, в прошлом сезоне он впервые стал победителем Лиги чемпионов, также он в третий раз выиграл чемпионат Испании и во второй раз - Суперкубок Испании. Бельгиец был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" (1:0), и вошел символическую сборную турнира.

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году. Обладателями награды становились Алиссон и итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2020 году France Football признал его лучшим голкипером в истории. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы (1960) и серебряным призером европейского первенства (1964). Яшин трижды принимал участие в финальной части чемпионата мира (1958, 1962, 1966). Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.

Журнал "Огонек" с 1960 года вручал приз "Вратарь года" имени Льва Яшина, который присуждается лучшему вратарю в России (до 1991 года - СССР). С 2021 года премию вручает издательский дом "Коммерсант". Рекордсменом по победам в ней является голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (10 раз).