Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча»

В парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football «Золотой мяч». Первое место досталось французскому нападающему испанского футбольного клуба «Реала» Кариму Бензема. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам голосования второе место досталось сенегальскому нападающему германского клуба «Бавария» Садио Мане. На третьем месте расположился бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.
«Золотой мяч» был создан главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Первый приз был вручен форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу в 1956 году. Изначально «Золотой мяч» выдавался только европейским футболистам, но с 1995 года приз стал вручаться футболистам любой национальности. Единственным условием получения награды стало требование к нормированному игроку выступать за европейский клуб. С 2007 года правила вновь изменились – обладателем трофея может стать любой футболист.
Ранее футболист «Барселоны» Гави стал лучшим молодым игроком года по версии France Football.