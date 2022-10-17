Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча»

«Золотой мяч» был создан главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Первый приз был вручен форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу в 1956 году. Изначально «Золотой мяч» выдавался только европейским футболистам, но с 1995 года приз стал вручаться футболистам любой национальности. Единственным условием получения награды стало требование к нормированному игроку выступать за европейский клуб. С 2007 года правила вновь изменились – обладателем трофея может стать любой футболист.