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2 часа назад

Текке дал совет Дзюбе, которому не дают играть в Турции

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Фатих Текке высказался о положении российского нападающего Артёма Дзюбы в турецком клубе «Адана Демиспор». Опытный форвард получает мало игрового времени.

Текке дал совет Дзюбе, которому не дают играть в Турции
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Если бы я был на его месте, я бы ушёл в другой клуб. Но Дзюба в последнее время не играл и сейчас ему будет непросто найти клуб, особенно в Турции», - передает слова Фатиха издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Турции 34-летний россиянин провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом.

Дзюба присоединился к «Адана Демиспор» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Его трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

Футбол,Фатих Текке,Зенит,
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