Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
36 минут назад

Украинский футболист Морозюк рассказал о своем отношении к русским

Советский спорт

Игрок призвал не ровнять всех под одну гребенку.

Украинский футболист Морозюк рассказал о своем отношении к русским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский футболист Николай Морозюк объяснил, почему он нормально относится к русским.

"Не надо всех под одну гребенку. У меня нет такого, что я с русскими не общаюсь. Было время, что меня напрягало, когда я слышал русскую речь. Но потом, когда начинал общаться с человеком, и слышал его позицию, понимал: ну как? За что мне на него агрессировать? Мне хочется его обнять. Мне без разницы, откуда ты. Главное, что у тебя внутри. Если ты светлый человек, почему я должен на тебя обижаться?", - приводит слова игрока YouTube-канал Вити Кравченко.

Напомним, ранее Морозюк выступал за киевское "Динамо" и сборную Украины. Сейчас форвард защищает цвета "Красавы", переехавшей на Кипр.

Футбол,Николай Морозюк,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители