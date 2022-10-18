Украинский футболист Морозюк рассказал о своем отношении к русским

"Не надо всех под одну гребенку. У меня нет такого, что я с русскими не общаюсь. Было время, что меня напрягало, когда я слышал русскую речь. Но потом, когда начинал общаться с человеком, и слышал его позицию, понимал: ну как? За что мне на него агрессировать? Мне хочется его обнять. Мне без разницы, откуда ты. Главное, что у тебя внутри. Если ты светлый человек, почему я должен на тебя обижаться?", - приводит слова игрока YouTube-канал Вити Кравченко.