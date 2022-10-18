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1 час назад

Тренеру ЦСКА Федотову может грозить дисквалификация до четырех матчей РПЛ

Матч ТВ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов может получить дисквалификацию от двух до четырех матчей МИР РПЛ, если контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) откроет разбирательство по поведению специалиста.

Тренеру ЦСКА Федотову может грозить дисквалификация до четырех матчей РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Федотов во время воскресного матча 13 го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2) нецензурно высказывался в адрес главного тренера «красно белых» Гильермо Абаскаля.

Согласно статье 94 части 6 дисциплинарного регламента РФС Федотов может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей, также КДК может наложить штраф на тренера в размере 50 тысяч рублей.

Футбол,Владимир Федотов,РФС,Спартак,
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