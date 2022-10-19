Савин: Кокорин перестал со мной общаться из-за какого-то бреда

С Кокориным нормальные отношения, мы сейчас с ним в одном городе, человек мне не отвечает. Это его право. Я к нему как относился нормально, так и отношусь. Он сделал свой выбор, я сделал свой, поэтому никаких проблем нет", — сказал Савин в интервью блогеру Вите Кравченко на его ютуб-канале.