«Уфа» может исчезнуть

Клуб Первой лиги «Уфа», который ещё в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге, рискует пропасть с футбольной карты России. Как стало известно «РБ Спорт», сотрудники «Уфы» получают сообщения о том, что их трудовые контракты могут быть прекращены через два месяца. Причина – финансовые проблемы. Если вопрос в обозримом будущем не будет решён, уфимский клуб может закрыться в зимнее межсезонье.