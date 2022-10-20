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37 минут назад

Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч РПЛ по итогам КДК

Rusfootballиещё 8

Стало известно решение КДК РФС по конфликту между наставником ЦСКА Владимиром Федотовым и главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем. Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч РПЛ по итогам КДК Кроме того, главный тренер ЦСКА дисквалифицирован на еще один матч условно.

Федотов и Абаскаль дисквалифицированы по итогам КДК
Фото: RusfootballRusfootball

Федотов пропустит матч против "Оренбурга" (23 октября, 14:00 мск), Абаскаль не сможет руководить своей командой со скамейки в игре с "Химками" (23 октября, 16:30 мск).

Напомним, между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем произошел конфликт в ходе очной встречи ЦСКА и "Спартака" в 13-м туре. Главный тренер красно-белых был недоволен тем, как футболисты ЦСКА забили первый гол, решив что они нарушили принципы "fair-play". В ответ Федотов назвал его клоуном, а после игры, комментируя инцидент, сказал "что-то рядом прыгало", говоря об Абаскале.

Футбол,Владимир Федотов,Спартак,
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