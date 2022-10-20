Федотов и Абаскаль дисквалифицированы по итогам КДК

Стало известно решение КДК РФС по конфликту между наставником ЦСКА Владимиром Федотовым и главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем. Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч РПЛ по итогам КДК Кроме того, главный тренер ЦСКА дисквалифицирован на еще один матч условно.

Фото: Rusfootball Rusfootball

Федотов пропустит матч против "Оренбурга" (23 октября, 14:00 мск), Абаскаль не сможет руководить своей командой со скамейки в игре с "Химками" (23 октября, 16:30 мск).