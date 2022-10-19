Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
36 минут назад

Непомнящий назвал эмоции причиной поведения тренера ЦСКА Федотова в игре со "Спартаком"

Газета.Ruиещё 2

Тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о конфликте наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля, произошедшего во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Непомнящий назвал причину поведения тренера ЦСКА Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласен, что поведение Федотова могло быть не очень корректным, но это человеческие эмоции. Я не знаю ни одного случая, чтобы между собой тренеры как-то грубо общались. Я очень сожалею, что у нас такие истории становятся предметом бурного обсуждения. Вплоть до того, что теперь на КДК будут приглашать Федотова и отчитывать за его поведение. Взрослого мужика, которому за 50 лет, будут учить, как себя вести. Это нормально?

Позволяли ли себе такое поведение тренеры из советской школы? Были времена, когда после игры по пути в раздевалку тренеры чуть ли не дрались. Тот же Газзаев с Семиным много раз ругались вслух друг на друга, но ничего, дружат сейчас. Они были и продолжают оставаться друзьями», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

После свистка на перерыв Абаскаль пытался подойти к Федотову и напомнить ему про fair play — именно этим принципом руководствовался полузащитник красно-белых Роман Зобнин, увидев, что на газоне лежит игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль. Однако Зобнин лишь призвал наседавшего на него Милана Гайича остановиться и при этом не выбил мяч в аут. Гайич в итоге отобрал его у соперника и развил атаку, которая стала голевой.

Федотов на послематчевой пресс-конференции заявил, что не обратил внимания на Абаскаля, охарактеризовав претензии своего визави словами «Что-то там прыгало». Однако затем в интернете появилось видео, на котором видно, как Федотов, обильно используя нецензурную лексику, сказал испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил Федор Чалов, у красно-белых забитыми мячами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Футбол,Хорхе Карраскаль,Валерий Непомнящий,Владимир Федотов,Федор Чалов,Александр Соболев,Антон Зиньковский,Роман Зобнин,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители