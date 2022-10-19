Непомнящий назвал причину поведения тренера ЦСКА Федотова

«Согласен, что поведение Федотова могло быть не очень корректным, но это человеческие эмоции. Я не знаю ни одного случая, чтобы между собой тренеры как-то грубо общались. Я очень сожалею, что у нас такие истории становятся предметом бурного обсуждения. Вплоть до того, что теперь на КДК будут приглашать Федотова и отчитывать за его поведение. Взрослого мужика, которому за 50 лет, будут учить, как себя вести. Это нормально?



Позволяли ли себе такое поведение тренеры из советской школы? Были времена, когда после игры по пути в раздевалку тренеры чуть ли не дрались. Тот же Газзаев с Семиным много раз ругались вслух друг на друга, но ничего, дружат сейчас. Они были и продолжают оставаться друзьями», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.