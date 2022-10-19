Непомнящий назвал причину поведения тренера ЦСКА Федотова

Тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о конфликте наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля, произошедшего во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Согласен, что поведение Федотова могло быть не очень корректным, но это человеческие эмоции. Я не знаю ни одного случая, чтобы между собой тренеры как-то грубо общались. Я очень сожалею, что у нас такие истории становятся предметом бурного обсуждения. Вплоть до того, что теперь на КДК будут приглашать Федотова и отчитывать за его поведение. Взрослого мужика, которому за 50 лет, будут учить, как себя вести. Это нормально?
Позволяли ли себе такое поведение тренеры из советской школы? Были времена, когда после игры по пути в раздевалку тренеры чуть ли не дрались. Тот же Газзаев с Семиным много раз ругались вслух друг на друга, но ничего, дружат сейчас. Они были и продолжают оставаться друзьями», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.
После свистка на перерыв Абаскаль пытался подойти к Федотову и напомнить ему про fair play — именно этим принципом руководствовался полузащитник красно-белых Роман Зобнин, увидев, что на газоне лежит игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль. Однако Зобнин лишь призвал наседавшего на него Милана Гайича остановиться и при этом не выбил мяч в аут. Гайич в итоге отобрал его у соперника и развил атаку, которая стала голевой.
Федотов на послематчевой пресс-конференции заявил, что не обратил внимания на Абаскаля, охарактеризовав претензии своего визави словами «Что-то там прыгало». Однако затем в интернете появилось видео, на котором видно, как Федотов, обильно используя нецензурную лексику, сказал испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».
Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил Федор Чалов, у красно-белых забитыми мячами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.