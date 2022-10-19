Карпин не исключил возвращения Кокорина в сборную

Специалист не стал исключать возможного приглашения Кокорина, отметив, что тренерский штаб сборной следит за всеми российскими футболистами.

«Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками», — приводит слова Карпина Sport24 .

Напомним, минувшим летом 31-летний Кокорин перешёл в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах годичной аренды. Всего в составе национальной команды форвард провёл 48 матчей, забив в них 12 голов. В сборную России опытный футболист не вызывается с 2017 года.