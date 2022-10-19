Стало известно об упущенном шансе Смолова на переход в «Галатсарай»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов был близок к переезду в Турцию этим летом. Как сообщает «Чемпионат.com», журналист Грант Гетадарян рассказал, что футболист мог перейти «Галатсарай», но упустил свой шанс из-за травмы.

По его словам, турецкий клуб предлагал футболисту двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон. В конце лета «Галатсарай» собирался закрыть сделку, проведя финальные переговоры с московским клубом, но после травмы Смолова клуб отказался от трансфера.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 года Смолов провел за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах. За это время он забил семь голов и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость Смолова оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.