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1 час назад

Мексес: «Спаллетти – один из лучших тренеров в мире»

Евро-футбол.Ру

Бывший защитник «Ромы» и «Милана» Филипп Мексес назвал главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти одним из лучших в мире. Напомним, француз выступал под руководством итальянца за «Рому» с 2005 по 2009 год.

Мексес назвал одного из лучших тренеров в мире
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Возможно, это лучший тренер, с которым я работал на протяжение своей карьеры. Скажу больше, на мой взгляд, он до сих пор остаётся одним из лучших в мире. Лучано заботится о каждой мелкой детали, он всегда готов ко всему», – цитирует Мексеса Football Italia.

Напомним, «Наполи» под руководством Спаллетти в данный момент идёт на первом месте в чемпионате Италии с отрывом в два очка от ближайших преследователей в лице «Аталанты».

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