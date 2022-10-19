Мексес назвал одного из лучших тренеров в мире

«Возможно, это лучший тренер, с которым я работал на протяжение своей карьеры. Скажу больше, на мой взгляд, он до сих пор остаётся одним из лучших в мире. Лучано заботится о каждой мелкой детали, он всегда готов ко всему», – цитирует Мексеса Football Italia.