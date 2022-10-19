Тело экс-игрока ЛФК «Локомотив» нашли на козырьке подъезда

Бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив» Максим Артемов упал с 17-го этажа дома в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тело футболиста нашли на козырьке подъезда жилой высотки на улице Госпитальный Вал.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. По словам очевидцев, спортсмен выпал из пожарного окна, от полученных травм он скончался на месте.
Артемов родился 29 сентября 1996 года. Воспитанник московской академии «Спартак». Играл за клуб «Олимпиец» из Нижнего Новгорода и «Днепр» из Смоленска. В составе ЛФК «Локомотив» выступал в 2014-2015 годах.
Напомним, что 15 июля бывший форвард «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет. Причиной смерти стал тромб, который оторвался во время тренировки с командой «Зоркий». За несколько часов до этого он вел переговоры о переходе в блогерский футбольный клуб «БроукБойз».