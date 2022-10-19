Тело экс-игрока ЛФК «Локомотив» нашли на козырьке подъезда

Бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив» Максим Артемов упал с 17-го этажа дома в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тело футболиста нашли на козырьке подъезда жилой высотки на улице Госпитальный Вал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Полиция проводит проверку по факту происшествия. По словам очевидцев, спортсмен выпал из пожарного окна, от полученных травм он скончался на месте.

Артемов родился 29 сентября 1996 года. Воспитанник московской академии «Спартак». Играл за клуб «Олимпиец» из Нижнего Новгорода и «Днепр» из Смоленска. В составе ЛФК «Локомотив» выступал в 2014-2015 годах.