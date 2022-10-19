Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
38 минут назад

Экс-игрок любительского «Локомотива» умер после падения с 17-го этажа в Москве

Никита Бородкин

Бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив» Максим Артемов упал с 17-го этажа дома в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тело футболиста нашли на козырьке подъезда жилой высотки на улице Госпитальный Вал.

Тело экс-игрока ЛФК «Локомотив» нашли на козырьке подъезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полиция проводит проверку по факту происшествия. По словам очевидцев, спортсмен выпал из пожарного окна, от полученных травм он скончался на месте.

Чемпиона по пауэрлифтингу убили в качестве аргумента в дискуссии

Артемов родился 29 сентября 1996 года. Воспитанник московской академии «Спартак». Играл за клуб «Олимпиец» из Нижнего Новгорода и «Днепр» из Смоленска. В составе ЛФК «Локомотив» выступал в 2014-2015 годах.

Напомним, что 15 июля бывший форвард «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет. Причиной смерти стал тромб, который оторвался во время тренировки с командой «Зоркий». За несколько часов до этого он вел переговоры о переходе в блогерский футбольный клуб «БроукБойз».

Футбол,Максим Артемов,Александр Козлов,Локомотив,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители