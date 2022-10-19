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1 час назад

Клуб Черчесова проиграл команде из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Венгрии

Lenta.ruиещё 2

«Ференцварош» в 1/16 финала Кубка Венгрии на выезде проиграл «Иванче» и вылетел из розыгрыша Кубка Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

"Ференцварош" Черчесова вылетел из Кубка Венгрии
Фото: ТАССТАСС

Встреча прошла в среду, 19 октября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, выступающих в третьем по силе венгерском дивизионе. При этом команда из Будапешта дважды выходила вперед.

Таким образом, «Ференцварош» сложил полномочия действующего обладателя Кубка Венгрии. Командой руководит российский специалист Станислав Черчесов.

13 октября бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Черчесова. Специалист предрек скорое увольнение россиянина из-за его гражданства.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря прошлого года и привел команду к победам в чемпионате и Кубке страны. С 2016-го Черчесов был главным тренером сборной России.

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