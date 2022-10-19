"Ференцварош" Черчесова вылетел из Кубка Венгрии

«Ференцварош» в 1/16 финала Кубка Венгрии на выезде проиграл «Иванче» и вылетел из розыгрыша Кубка Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в среду, 19 октября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, выступающих в третьем по силе венгерском дивизионе. При этом команда из Будапешта дважды выходила вперед.

Таким образом, «Ференцварош» сложил полномочия действующего обладателя Кубка Венгрии. Командой руководит российский специалист Станислав Черчесов.

13 октября бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Черчесова. Специалист предрек скорое увольнение россиянина из-за его гражданства.