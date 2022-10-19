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1 час назад

Абаскаль назвал сильные стороны дебютанта «Спартака» Зорина

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

Абаскаль назвал сильные стороны дебютанта «Спартака» Зорина
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Зорин - это футболист, который, как и Павел Мелёшин, работает с нами уже несколько недель с основной командой, он постоянно участвует в тренировочном процессе, это центральный полузащитник, который хорошо владеет мячом. Он действует очень умно, как с мячом, так и без мяча. Мы можем пожелать ему только удачи, потому что это очень важный день. Как и вся команда, его, естественно, поддерживает. Надеемся, что сегодняшний матч добавит ему уверенности, и он будет увереннее смотреть в будущее.

Футбол,Спартак,
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