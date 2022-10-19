Московский «Спартак» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На третьей добавленной к первому тайму минуте счет открыл защитник москвичей Николай Рассказов. На 51-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Шамар Николсон. На 77-й минуте пенальти реализовал форвард «Факела» Максим Максимов.

Таким образом, «Спартак» одержал четвертую победу подряд в Кубке России. Команда лидирует в турнирной таблице группы В, имея в активе 12 очков. «Факел» занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка.