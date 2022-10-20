Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
44 минуты назад

Экс-игрок сборной Англии: «Позорный поступок Роналду, он ставит себя выше «МЮ»

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-футболист сборной Англии Дэнни Миллз в критической форме высказался о поступке нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время вчерашнего матча против «Тоттенхэма» в 12-м туре Премьер-лиги.

"Настоящий позор": поступок Роналду назвали неуважением к "МЮ"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Настоящий позор. Роналду проявил неуважение к клубу, тренеру и фанатам. Он ставит себя выше всех. Позорное поведение», - передает слова Дэнни Fox Sports.

Криштиану начал игру в запасе и не появился на поле до 90-й минуты. По этой причине 37-летний звездный голеадор принял решение покинуть скамейку запасных, не дождавшись финального свистка, хотя еще мог выйти на поле.

Матч на «Олд Траффорд» завершился победой «МЮ» со счетом 2:0.

Футбол,Дэнни Миллз,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители