Аленичев готов рассмотреть предложения от клубов Первой лиги

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью «Матч ТВ» заявил, что готов рассмотреть предложения от команд МЕЛБЕТ Первой Лиги, которые ставят перед собой высокие цели.

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Последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.

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— Где сейчас тренер Дмитрий Аленичев?

— Сейчас у меня пока «тренерская пауза». Три года уже прошло. А это считается достаточно большим простоем. Но на диване не сижу — футболу отдаю очень много времени.

За эти три года было много предложений. Но они меня не заинтересовали так, как, например, заинтересовало предложение тульского «Арсенала», красноярского «Енисея», когда прилетел, переговорил с губернатором и через минуту подписал контракт. Потому что мне была понятна цель. Губернатор попросил выйти в РПЛ, сделать все возможное. Он сказал, что будет помогать. И помогал, конечно. Это мне интересно, хотя это была Первая лига.

Полетел в Красноярск. Понимал, что перелеты и разница во времени. Непростой турнир в ФНЛ. Все прекрасно понимал, какие трудности меня ждут. Тем не менее задачу мы решили. В первый сезон вышли в РПЛ, о чем с губернатором и договаривались. Если такие предложения будут, даже из Первой лиги, буду их рассматривать. Но бороться за выживание в Первой лиге, быть в середине таблицы — это нет! Важно, чтобы была конкретная цель.

Сейчас тренирую одну любительскую команду, консультирую. Не каждый день, но тем не менее. Мне интересно. Потому что команда в прошлом сезоне заняла второе место во втором любительском дивизионе. Сейчас в первый вышли, команда идет в тройке лидеров. Мне это интересно, хоть и любители. А если бы они были в середине таблицы или внизу — не было бы никакого драйва. Не вижу разницы между 17 м местом и десятым. Не мое это! Хочется всегда побеждать!

— Практика же разная? Любительская лига или профессиональная?

— Естественно! Практикую в любителях хотя бы. Ничего страшного!

— Команду назовете?

— «Штурм» из Москвы.

— Как часто Аленичев стоит на тренерском мостике?