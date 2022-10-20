Михаил Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов возглавит «Локомотив» после 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, игра с «Краснодаром» станет последней для Галактионова в статусе главного тренера «Пари НН».