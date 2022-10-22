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1 час назад

Роналду в социальной сети поддержал «МЮ» перед матчем с «Челси»

Чемпионат.comиещё 16

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальной сети поддержал команду перед матчем с «Челси». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги состоится в сегодня, 22 октября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало игры — в 19:30 мск.

Роналду поддержал «МЮ» перед матчем с «Челси»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вперёд, «Манчестер Юнайтед», — написал Роналду в социальной сети, добавив эмодзи аплодисментов и бицепса.

Напомним, Криштиану отсутствует в заявке команды на матч с «Челси». Причиной, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, мог стать его поступок во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча, португалец, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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