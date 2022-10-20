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39 минут назад

«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

Чемпионат.comиещё 12

Сегодня, 20 октября, состоялся матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. В составе команды Сергея Семака победный дубль на свой счёт записал Иван Сергеев. Он забил на 17-й и на 46-й минутах соответственно. В эпизоде со вторым голом Вендел навесил слева к центру штрафной, где Иван Сергеев принял мяч правой ногой, а следующим касанием аккуратно подрезал его над выбежавшим навстречу Богданом Овсянниковым, направив мяч под левую штангу. Отметим, что прошлым клубом форварда были как раз «Крылья Советов».

«Зенит» одержал вторую победу в Кубке России
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

На 79-й минуте игры гости смогли сократить разницу в счёте. В быстрой атаке Сергей Пиняев получил мяч на правом фланге и навесил во вратарскую, где Александар Чиркович выпрыгнул и головой с рикошетом от газона отправил мяч в левый угол.

Сине-бело-голубые потерпели два поражения в трёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели одно поражение. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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