Роналду отстранили от матча с «Челси»

«Криштиану Роналду не будет в составе "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Английской премьер-лиги против "Челси". Остальная часть команды полностью сосредоточена на подготовке к этому матчу», – сообщили на официальном сайте клуба.

Во время матча 12-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» Роналду покинул стадион до финального матча. В итоге «Манчестер Юнайтед» всё равно одержал победу со счётом 2:0, но Роналду не присоединился к команде во время празднования победы.