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7 минут назад

Роналду отстранили от матча с «Челси»

Елена Прошина

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отстранил Криштиану Роналду от матча АПЛ с «Челси». Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Роналду отстранили от матча с «Челси»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Криштиану Роналду не будет в составе "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Английской премьер-лиги против "Челси". Остальная часть команды полностью сосредоточена на подготовке к этому матчу», – сообщили на официальном сайте клуба.

Во время матча 12-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» Роналду покинул стадион до финального матча. В итоге «Манчестер Юнайтед» всё равно одержал победу со счётом 2:0, но Роналду не присоединился к команде во время празднования победы.

Ранее бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отреагировал на поведение Криштиану Роналду в матче с «Тоттенхэмом».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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