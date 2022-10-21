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31 минуту назад

«Мы взломали его счета»: украинский футболист угрожает Дмитрию Тарасову и его семье из-за его позиции

Popcake.tv

Последние дни по Сети активно гуляет интервью Дмитрия Тарасова, в котором он рассуждает по поводу Крыма и того, чей он. Разумеется, украинским коллегам Тарасова не понравились его мысли, хоть они и высказывались несколько лет назад.

Украинский футболист угрожает Тарасову и его семье из-за его позиции
Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Так, Дмитрию стали поступать реальные угрозы. Например, украинский футболист Владимир Садоха, с которым Тарасов когда-то дружил и играл, начал говорить, что оставит спортсмена без денег. Садоха подчеркнул, что у Тарасова есть несколько дней, чтобы снять все свои средства, так как он взломал его счета и сделает его бедняком.

Кроме того, он пишет менеджеру Дмитрия, что он – соучастник всего, что происходит, и «они» всех посадят в тюрьму. Но и это не единственная неприятная ситуация, которая произошла в жизни футболиста. Критикует Тарасова и украинский тренер Роман Смидюк. Он резко высказывается о Дмитрии, хотя тот еще в феврале предлагал ему свою помощь и говорил, что он может обращаться к нему. Тарасов уже настроен обратиться в правоохранительные органы и не хочет терпеть это все.

Футбол,Владимир Садоха,Дмитрий Тарасов,
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