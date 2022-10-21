Коларов: «Уверен, что «Манчестер Сити» снова возьмёт чемпионский титул АПЛ»

«Уверен, что «Манчестер Сити» снова возьмёт чемпионский титул АПЛ. В этом сезоне у клуба снова самые большие шансы. У нас есть отличная команда и великий тренер. Будет сложно, но у «Манчестер Сити» достаточно класса, чтобы снова сделать это», – цитирует Коларова The National Sport.