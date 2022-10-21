Сёмин оценил перспективы «Локомотива» после смены тренерского штаба

«Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак». Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50. Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне - самому слабому месту», - передает слова опытного специалиста «Спорт-экспресс».