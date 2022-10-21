Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
3 часа назад

Сёмин оценил перспективы «Локомотива» после смены тренерского штаба

Евро-футбол.Ру

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах команды после смены тренерского штаба. После увольнения немцев «железнодорожников» будут тренировать Андрей Фёдоров, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Сёмин оценил перспективы «Локомотива» после смены тренерского штаба
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак». Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50. Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне - самому слабому месту», - передает слова опытного специалиста «Спорт-экспресс».

После 13 туров «Локомотив» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице российского чемпионата. В ближайшем матче «железнодорожники» встретятся с «Динамо». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.

Футбол,Андрей Федоров,Дмитрий Лоськов,Олег Пашинин,Юрий Семин,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители