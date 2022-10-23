Найдена замена дисквалифицированному Владимиру Федотову

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5 часов назад

«Оренбург» — ЦСКА: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Чемпионат.comиещё 9

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА. «Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой. ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов. ЦСКА набрал 25 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (18) — на девятом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (33).

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Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Футбол,Зенит,
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