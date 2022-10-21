Дисквалифицированный Федотов собирается смотреть за игрой ЦСКА из ВИП-ложи

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов собирается посетить матч чемпионата России против «Оренбурга» и смотреть за игрой из ВИП ложи, заявил «Матч ТВ» президент оренбургского клуба Василий Еремякин.
Встреча 14 го тура МИР РПЛ «Оренбург» — ЦСКА пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск. Федотов, тренировавший «Оренбург» в 2017–2019 годах, пропустит матч из за дисквалификации.
— Команда готовится к матчу, смотрел сегодня за тренировкой ребят, видно, что у них хороший настрой, желание хорошо сыграть. Соперник во всех отношениях популярный, но мы настроены на победу.
— Матч с ЦСКА будет принципиальным, учитывая, что главным тренером там работает Владимир Федотов, еще недавно успешно трудившийся в «Оренбурге»?
— Безусловно, этот факт определенный шарм имеет место среди болельщиков, эта тема обсуждается, на слуху. Владимир Валентинович оставил хороший след в истории «Оренбурга».
У нас на стадионе есть гостевая ВИП ложа, насколько знаю, он приедет и будет смотреть матч с трибуны.
— Интерес к матчу с одним из лидеров в городе наблюдается?
— Ажиотаж очень высокий. На сегодня продано более шести тысяч билетов. Думаю, что стадион будет заполнен минимум на 8 тысяч. Для нас это очень хороший показатель, и на игре будет шумно.