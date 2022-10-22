«Динамо» отметило 93 года со дня рождения Льва Яшина

Московское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало сообщение, в котором отметило 93 года со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
«22 октября — особенный день для каждого болельщика «Динамо». Сегодня — 93 года со дня рождения Льва Яшина. Лев Иванович — больше чем вратарь. В честь него написаны фанатские заряды, названы улица, стадион и Академия бело-голубых, его знают во всём мире, а память о нём будут хранить вечно. Лев Яшин — это «Динамо». А «Динамо» — это Лев Яшин. С днём рождения, легенда!» — говорится в заявлении «Динамо».
Лев Иванович Яшин — советский вратарь, выступавший за сборную страны и московское «Динамо». В составе сборной СССР Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионат Европы по футболу 1960 года. Бывший вратарь «Динамо» является единственным голкипером, выигравшим «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года по версии France Football.
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!