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25 минут назад

«Ювентус» разгромил «Эмполи»

Чемпионат.comиещё 3

Сегодня, 21 октября, состоялся матч в рамках 11-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

«Ювентус» разгромил «Эмполи»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На 8-й минуте счёт в игре открыл Мойзе Кин. Ему ассистировал Филип Костич. Во втором тайме Уэстон Маккенни укрепил преимущество своей команды. Хуан Куадрадо отдал голевую передачу. На 82-й минуте Адриен Рабьо

с паса Хуана Куадрадо довёл счёт до разгромного. На 94-й минуте Рабьо после паса Данило забил 4-й гол своей команды.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 19 очков и поднялась на седьмое место. «Наполи» с 26 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице. «Эмполи» (11) — на 11-й позиции.

Футбол,Адриен Рабьо,Филип Костич,Хуан Куадрадо,
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