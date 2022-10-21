«Ювентус» разгромил «Эмполи»

Сегодня, 21 октября, состоялся матч в рамках 11-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

На 8-й минуте счёт в игре открыл Мойзе Кин. Ему ассистировал Филип Костич. Во втором тайме Уэстон Маккенни укрепил преимущество своей команды. Хуан Куадрадо отдал голевую передачу. На 82-й минуте Адриен Рабьо

с паса Хуана Куадрадо довёл счёт до разгромного. На 94-й минуте Рабьо после паса Данило забил 4-й гол своей команды.