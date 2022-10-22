Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов достиг отметки в 100 голов в чемпионатах России по футболу, поразив ворота столичного «Локомотива».

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Встреча 14 го тура МИР РПЛ проходит в субботу на стадионе «красно зеленых». Смолов отличился на 33 й минуте, реализовав пенальти.

В рамках РПЛ в составе «Динамо» Смолов забил 14 мячей. Также форвард отличался в матчах за «Краснодар» (53 гола), «Локомотив» (23), екатеринбургский «Урал» (8) и махачкалинский «Анжи» (2).