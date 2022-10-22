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44 минуты назад

Нападающий «Динамо» Смолов достиг отметки в 100 голов в чемпионатах России по футболу

Матч ТВиещё 15

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов достиг отметки в 100 голов в чемпионатах России по футболу, поразив ворота столичного «Локомотива».

Смолов достиг отметки в 100 голов в чемпионатах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча 14 го тура МИР РПЛ проходит в субботу на стадионе «красно зеленых». Смолов отличился на 33 й минуте, реализовав пенальти.

В рамках РПЛ в составе «Динамо» Смолов забил 14 мячей. Также форвард отличался в матчах за «Краснодар» (53 гола), «Локомотив» (23), екатеринбургский «Урал» (8) и махачкалинский «Анжи» (2).

К 33 й минуте счет в матче «Локомотив» — «Динамо» — 1:1.

Футбол,Федор Смолов,Динамо,ФК "Урал",
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