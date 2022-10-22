Умер экс-форвард Японии Кудо

Кудо играл за японские клубы «Касива Рейсол» (2009-2015), «Санфречче Хиросима» (2017-2019), «Ренофа Ямагути» (2019-2020) и « Томохико Миядзаки » (2022), а также за канадский «Ванкувер Уайткэпс» (2016) и австралийский «Брисбен Роар» (2020-2021).

За сборную Японии Масато сыграл 4 матча в 2013 году и забил два гола. Он завоевал бронзовую медаль Азиатских игр 2010 года, а также выиграл Кубок Восточной Азии 2013 года.