Умер экс-форвард Японии Кудо

Бывший форвард сборной Японии Масато Кудо умер в 32 года.
Кудо скончался 21 октября в реанимации из-за осложнений после операции на мозге.
В начале октября Масато диагностировали гидроцефалию – заболевание, которое характеризуется избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга.
Кудо играл за японские клубы «Касива Рейсол» (2009-2015), «Санфречче Хиросима» (2017-2019), «Ренофа Ямагути» (2019-2020) и «Томохико Миядзаки» (2022), а также за канадский «Ванкувер Уайткэпс» (2016) и австралийский «Брисбен Роар» (2020-2021).
За сборную Японии Масато сыграл 4 матча в 2013 году и забил два гола. Он завоевал бронзовую медаль Азиатских игр 2010 года, а также выиграл Кубок Восточной Азии 2013 года.