Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Экс-форвард Японии Кудо умер в 32 года после операции на мозге. У него была гидроцефалия

Sports.ru

Бывший форвард сборной Японии Масато Кудо умер в 32 года.

Умер экс-форвард Японии Кудо
Фото: Sports.ruSports.ru

Кудо скончался 21 октября в реанимации из-за осложнений после операции на мозге.

В начале октября Масато диагностировали гидроцефалию – заболевание, которое характеризуется избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга.

Кудо играл за японские клубы «Касива Рейсол» (2009-2015), «Санфречче Хиросима» (2017-2019), «Ренофа Ямагути» (2019-2020) и «Томохико Миядзаки» (2022), а также за канадский «Ванкувер Уайткэпс» (2016) и австралийский «Брисбен Роар» (2020-2021).

За сборную Японии Масато сыграл 4 матча в 2013 году и забил два гола. Он завоевал бронзовую медаль Азиатских игр 2010 года, а также выиграл Кубок Восточной Азии 2013 года.

Футбол,Томохико Миядзаки,Масато Кудо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители