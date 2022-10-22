Как отсутствие Федотова скажется на ЦСКА в матче с «Оренбургом»

«По сути, отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать. Могут быть какие-то нюансы, но они могут сыграть в плюс и в минус. К примеру, многие любят подсказывать ближайшему игроку на бровке, кого-то это из игроков нервирует, а кому-то помогает. Для каждого игрока отсутствие тренера может сыграть по-разному», цитирует Кузнецова Metaratings.